Мер Кам’янського отримав нагороду

Мер Кам’янського Андрій Білоусов отримав

почесний нагрудний знак “За заслуги перед ЗСУ”. Нагороду йому вручили в Києві.

Це зробили відповідно до Наказу Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного від 18 липня № 928.

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