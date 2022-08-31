Mіські новини Новини Мер Кам’янського отримав нагороду 31.08.2022 17:23 Мер Кам’янського Андрій Білоусов отримав почесний нагрудний знак “За заслуги перед ЗСУ”. Нагороду йому вручили в Києві. Це зробили відповідно до Наказу Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного від 18 липня № 928. Продовжити читання Уперед Евакуйована обласна лікарня Луганщини відновила роботу в ДніпріНазад Морква по 40 гривень! Аграрії запевняють – нині ціна впала, але неадовго Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста З Днем Вишиванки! 💙💛 11 кан Світло завжди перемагає Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ЕНЕГРОДАР. По житловим кварталам окупанти б’ють з гелікоптерів та артилерії 01.09.2022 10:05 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 01.09.2022 01.09.2022 7:45 Новини Новини України Від імені розвідки дякую всім нашим людям на півдні України та в Криму за надану інформацію – звернення Президента Володимира Зеленського 31.08.2022 23:12 Mіські новини Новини Морква по 40 гривень! Аграрії запевняють – нині ціна впала, але неадовго 31.08.2022 17:45 Mіські новини Новини Евакуйована обласна лікарня Луганщини відновила роботу в Дніпрі 31.08.2022 17:21 Новини Новини України Знищена щойно відремонтована школа: окупанти вдарили по Дружковці ракетами “С-300” 31.08.2022 16:40