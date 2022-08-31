Мер Кам’янського отримав нагороду

31.08.2022 17:23

Мер Кам’янського Андрій Білоусов отримав
почесний нагрудний знак “За заслуги перед ЗСУ”. Нагороду йому вручили в Києві.
Це зробили відповідно до Наказу Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного від 18 липня № 928.

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