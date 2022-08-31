Морква по 40 гривень! Аграрії запевняють – нині ціна впала, але неадовго

40 гривень за кілограм. Такої ціни на моркву в Україні ще не було. Хоча цьогорічний рекорд вартості не перший за останні п’ять років. 2018-го морква також дивувала вартістю. Нині ціна – впала, але ненадовго, запевняють аграрії. Які ціни на ринку та в супермаркетах?

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