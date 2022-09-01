ЕНЕГРОДАР. По житловим кварталам окупанти б’ють з гелікоптерів та артилерії

Гелікоптери та ствольна і реактивна артилерія армії рф здійснює обстріл міста Енергодар. Триває масштабна провокація, яка може закінчитись обстрілом прибережних територій Нікопольского району. Про це повідомляє голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Це підтверджує міський голова Енергодара Дмитро Орлов: «З п’ятої години ранку не припиняються постійні мінометні обстріли міста. Чуто автоматні черги. Відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів. Є постраждалі! Скільки саме, з’ясовуємо»

Внаслідок ранкового мінометного обстрілу майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист та відключився працюючий 5-й енергоблок, – Енергоатом

Крім того, пошкоджено лінію резервного живлення власних потріб ЗАЕС-330 кВ. Енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України й одночасно заживлює власні потреби ЗАЕС.

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