ЕНЕГРОДАР. По житловим кварталам окупанти б’ють з гелікоптерів та артилерії

01.09.2022 10:05

Гелікоптери та ствольна і реактивна артилерія армії рф здійснює обстріл міста Енергодар. Триває масштабна провокація, яка може закінчитись обстрілом прибережних територій Нікопольского району. Про це повідомляє голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Це підтверджує міський голова Енергодара Дмитро Орлов: «З п’ятої години ранку не припиняються постійні мінометні обстріли міста. Чуто автоматні черги. Відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів. Є постраждалі! Скільки саме, з’ясовуємо»

Внаслідок ранкового мінометного обстрілу майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист та відключився працюючий 5-й енергоблок, – Енергоатом

Крім того, пошкоджено лінію резервного живлення власних потріб ЗАЕС-330 кВ. Енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України й одночасно заживлює власні потреби ЗАЕС.

Відео Стратегічних коммункацій ЗСУ

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 01.09.2022

01.09.2022 7:45

Від імені розвідки дякую всім нашим людям на півдні України та в Криму за надану інформацію – звернення Президента Володимира Зеленського

31.08.2022 23:12

Морква по 40 гривень! Аграрії запевняють – нині ціна впала, але неадовго

31.08.2022 17:45

Мер Кам’янського отримав нагороду

31.08.2022 17:23

Евакуйована обласна лікарня Луганщини відновила роботу в Дніпрі

31.08.2022 17:21

Знищена щойно відремонтована школа: окупанти вдарили по Дружковці ракетами “С-300”

31.08.2022 16:40
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com