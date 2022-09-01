Постраждалий у важкому стані, без світла 3000 родин: ворог вдарив по 2 районам Дніпропетровщини

01.09.2022 13:05

Агресор завдав ударів по двох районах Дніпропетровської області. Один раз поцілив по Криворізькому і чотири – по Нікопольському.

Агресор поцілив з «Граду» по центру Червоногригорівки. Попередньо, поранений 70-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані. Загорівся житловий будинок, вогонь вже приборкали. Пошкоджені 12 приватних осель та 11 господарчих споруд, ліцей, сільрада, 1 автомобіль. З «Граду» ворог гатив і по Нікополю. Без жертв та руйнувань.

Мирівську та Марганецьку громади накрила російська ствольна артилерія. Є руйнування, але минулося без постраждалих. У Марганецькій громаді через пошкоджені лінії електропередач без світла лишилися 3 тисячі родин.

У Криворізькому районі дісталося Зеленодольській громаді. Там пошкоджені кілька господарчих споруд. Людей не зачепило.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

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