Нікопольський район: поранено чоловіка, понівечено житлові будинки, люди без світла та води, – ДСНС

У Нікопольському районі постраждали два села Червоногригоріської громади. Поранено 56-річного чоловіка. Він намагався втекти від обстрілів на автівці. Снаряд наздогнав його та влучив поруч. Чоловік у лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Снаряд поцілив і в один із житлових будинків. Будівля повністю знищена. Від обстрілу понівечено 16 будинків, з десяток господарчих споруд, місцевий ліцей, автівки, лінію електропередач. Без світла понад 2 тисячі людей. Через знеструмлення мережі ще 5 тисяч людей без води.