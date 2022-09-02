Зрадниця на Дніпропетровщині: випитувала у чоловіка-військового координати ЗСУ і передавала ворогу

СБУ викрила зрадницю з Дніпропетровщини, яка передавала спецслужбам рф координати ЗСУ, отримані від свого чоловіка-військового

Інформаторка надавала російським спецслужбам дані про розташування військових об’єктів і техніки ЗСУ вздовж лінії фронту поблизу Донецької та Запорізької областей.

Зрадниця – 31-річна мешканка Дніпропетровської області, яка розпочала роботу на ворога у травні. Вона випитувала у чоловіка дані про розташування його військової частини та інших угруповань ЗСУ на передових позиціях.

Отриману інформацію вона передавала через месенджери до військової розвідки рф, де її використовували для артилерійських та авіаударів.

Вона пішла на такий крок попри те, що перебуває у шлюбі з військовослужбовцем ЗСУ і вони мають спільного сина. Її чоловік, будучи на східному фронті, регулярно перераховував гроші на утримання дитини.