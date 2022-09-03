Ракетний обстріл Дніпра: в ніч на 3 вересня мешканці чули вибухи

03.09.2022 10:35

В ніч на 3 вересня близько 2:00 мешканці Дніпра чули серію потужних вибухів та бачили спалахи у небі. Повітряне командування «Схід» підтвердило роботу ППО над Дніпром.

ОНОВЛЕНО 07:45

Наші військові збили 5 з 5 російських ракет, які ворог скерував на Дніпро, – Валентин Резніченко

Падіння уламків спричинило кілька пожеж. Полум’я вогнеборці вгамували. Ніхто не постраждав.

ОНОВЛЕНО 08:06

Повітряне командування “Схід” уточнює, що всі 5 ворожих ракет, які ворог скерував на Дніпро вночі 3 вересня, були типу «Калібр». Вони буди збиті силами ППО

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