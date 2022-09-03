Силами ППО збито 5 з 5 ракет, випущених по Дніпру, – ДСНС

03.09.2022 11:14

Наші військові збили 5 з 5 російських ракет, які ворог скерував на Дніпро. Падіння уламків спричинило кілька пожеж. Полум’я вогнеборці вгамували. Ніхто не постраждав. Пошкоджено сільськогосподарську техніку (культиватор, жатка й два причепи до трактора), зайнявся дитячий майданчик та вигоріла суха трава на площі 200 м².

По Нікопольському району завдали ударів російські «Гради» та важка артилерія. Минулося без загиблих та поранених. У Нікополі без руйнацій. У Марганці понівечені кілька будинків, господарських споруд, автівок та газогонів.

Під ворожий вогонь потрапила Широківська громада. Є руйнування приватних будинків. Люди неушкоджені

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