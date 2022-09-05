Пошкоджені навчальні заклади та житлові будинки: росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район

05.09.2022 10:35

В ніч на 5 вересня ворог двічі вдарив зі ствольної артилерії по Нікопольському району. У Нікополі пошкоджені, зокрема, навчальні заклади та житло, понівечені багатоповерхівка та до десяти приватних будинків. А ще – гімназія та спортшкола, оздоровчий комплекс, одна з установ, магазин та 2 кафе. Минулося без постраждалих.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

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