Пошкоджені навчальні заклади та житлові будинки: росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район

В ніч на 5 вересня ворог двічі вдарив зі ствольної артилерії по Нікопольському району. У Нікополі пошкоджені, зокрема, навчальні заклади та житло, понівечені багатоповерхівка та до десяти приватних будинків. А ще – гімназія та спортшкола, оздоровчий комплекс, одна з установ, магазин та 2 кафе. Минулося без постраждалих.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.