Кривий Ріг: ракетний удар по нафтобазі, Нікополь: поранено 2 людей, руйнування будинків та шкіл

06.09.2022 10:24

У Нікополі завдали удар по житлових кварталах. Поранені двоє людей – чоловік та жінка. Вони госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

У місті пошкоджені 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків. Один будинок зруйнований. Ворожі снаряди поцілили по дитячому садочку, двох ліцеях, центру технічної творчості та спортивному клубу. У місті понівечені кілька газогонів та автівок. Зачепило і декілька ліній електропередач. Без світла понад 2 000 сімей.

Про ракетний удар зранку 6 вересня по Кривому Рогу повідомив Валентин Резніченко: «Сильна пожежа на нафтобазі. На місці працюють вогнеборці та пожежний потяг. Масштаби руйнацій та інформація про постраждалих з’ясовуються»

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