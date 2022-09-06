Звернення Бориса Філатова щодо опалювального сезону у Дніпрі

06.09.2022 10:35

Міський голова Борис Філатов звернувся до мешканців міста щодо опалювального сезону.

Наближення зими у багатьох викликає занепокоєння, бо кожен з нас достатньо переконався, якими ницими і підступними є дії росії. У Дніпрі ми пропрацювали дуже багато варіантів для різних сценаріїв розвитку подій. Тож є декілька суттєвих речей, які вам треба знати і розуміти:

🔹 Ми маємо можливість переключати потужності подання тепла — якщо щось станеться з однією з котелень.

🔹 Наші основні великі підприємства теплопостачання зараз готові на понад 90% до нового опалювального сезону. Аварійні бригади забезпечені всім необхідним.

🔹 Місто накопичує матеріальні резерви, зокрема й генератори великої потужності. Якщо виникне аварійна ситуація, їх задіють для безперебійної роботи підприємств тепло- та водопостачання.

Відео: youtube-канал Бориса Філатова

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