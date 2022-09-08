Понівечені житлові будинки та підприємства: 4 рази за ніч окупанти обстріляли Нікопольський район

08.09.2022 10:24

У Нікополь ворог гатив важкою артилерією. Пошкоджено 11 приватних будинків та 3 господарські споруди. Ще 4 господарчі споруди знищено. Понівечено гімназію, кілька панелей сонячної електростанції, авто, електромережу.

Тричі ворог обстріляв Марганецьку громаду. Попередньо, без постраждалих. Пошкоджено місцеве підприємство. Масштаби руйнувань у громаді з’ясовуються.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Дніпропетровській області.

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