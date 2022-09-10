Пошкоджено два підприємства: вночі двома крилатими ракетами ворог поцілив по Дніпру

10.09.2022 10:42

Двома крилатими ракетами ворог вночі 10 вересня цілив у Дніпровський район. Одну ППО збила. Друга пошкодила два підприємства – зайнялася пожежа. Понівечено обладнання, виробничі будівлі та склади. Знищені 3 автівки. Від прильоту залишилася вирва діаметром 3 м та глибиною – 1,5 м. Люди вціліли.

За уточненою інформацією чотири рази била російська армія по Нікопольському району. У Марганецькій громаді пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, автівки, електромережа.

Зранку загарбники скерували кілька ракет на Синельниківський район. Влучили у два місцеві підприємства. Понівечені вантажівки та трактор, господарські приміщення. Виявлено 5 вирв діаметром 5-10 м та глибиною 4-7 м. Людей не зачепило.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Дніпропетровській області.

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