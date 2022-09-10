Коригувала обстріли по Дніпру та передавала інформацію про воєнні розробки: СБУ затримала зрадницю

10.09.2022 11:46

Зрадниця – 62-річна мешканка Дніпра . Вона пішла на співпрацю з рф через свої проросійські погляди. Жінка чекала приходу «русского міра» на Дніпропетровщину, і всіляко демонструвала свою проросійську позицію у соцмережах.

Зрадниця передавала ворогу інформацію про новітні українські розробки у воєнній сфері та стан реалізації державних оборонних замовлень України. Крім того, вона коригувала ракетні обстріли по Дніпру та звітувала ворогу про відомі їй позиції ЗСУ у місті.

Її контактною особою був кадровий співробітник фсб рф, який використав проросійські погляди шпигунки для її вербування. Зрадницю затримано

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