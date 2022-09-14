3000 родин без світла у Нікопольському районі: ворог за ніч випустив 75 снарядів

По Нікопольському району з важкої артилерії випустив 75 снарядів. Двічі за ніч ворожі окупаційні війська гатили по Нікополю. Від обстрілів виникли 2 пожежі. Понівечено до 20 житлових будинків, з десяток господарчих споруд, автівка, кілька газогонів та електромережа.

У Марганецькій громаді без постраждалих та руйнувань. Продовжуються ремонтні роботи у Марганецькій, Мирівській та Томаківській громадах Нікопольського району. Вчора ввечері люди тут лишилися без води через ворожий обстріл.