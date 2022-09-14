РЕПОРТАЖ З ВАРШАВИ: як поляки допомагають українським біженцям

14.09.2022 13:01

Життя з нуля. В Польщі за офіціними даними – понад один мільйон двісті тисяч зареєстрованих біженців з України. Більшість це мами з дІтьми, які загалом приїжджають до Європи без чіткого розуміння, як жити далі. Українцям допомагають численні волонтерські організації, але їхні ресурси не безмежні. Наш наступний репортаж про фундацію RiO EDU CENTRUM, що знаходиться у Варшаві. За час війни тамтешні волонтери допомогли сотням українських жінок з дітьми. А ще відправили у найгарячіші точки десятки вагонів гуманітарного вантажу

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