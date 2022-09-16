Мавпяча віспа в Україні: симптоми, шляхи поширення, профілактика захворення

16.09.2022 14:03

В Україні підтвердили перший випадок віспи мавп. У МОЗ повідомили що наразі пацієнт госпіталізований до медзакладу. Хворий має легкий перебіг хвороби.

Він не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон. Однак поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований в одному з великих міст країни. Тож, що потрібно робити, щоб не захворіти.

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