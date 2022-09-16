Поранено жінку, пошкоджені будинки, ліцей, садочок, підприємства: 6 нічних атак на Дніпропетровщині

Тричі за ніч російські окупаційні війська вдарили по Нікополю. Поранили 57-річну жінку. Пошкоджені 2 багатоповерхівки та 9 будинків, місцевий ліцей, садочок, центр соціального обслуговування, культурно-розважальний центр та кілька підприємств, газогони та електромережа.

У Червоногригорівській громаді люди вціліли. Понівечені 3 багатоповерхівки, магазин та автівка. У Марганецькій громаді Нікопольського району та Зеленодольській Криворізького району. Ніхто не постраждав.

6 нічних атак на Нікопольський та Криворізький райони: поранено жінку

Вночі ворог гатив по Нікопольському та Криворізькому районах з «Градів» та важкої артилерії. Поранено жінку.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Дніпропетровській області.