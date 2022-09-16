Mіські новини Новини Збиті ракети поблизу Дніпра та руйнування у Кривому Розі: пообіді окупанти обстріляли область 16.09.2022 16:06 Кривий Ріг знову під ворожим вогнем. Пообіді росіяни знову скерували свої ракети по гідротехнічній інфраструктурі. Також над Дніпропетровщиною ППО збило 3 ракети “Іскандер” та ворожий безпілотник Продовжити читання Уперед 300 прапорців для ЗСУ з найбільшого прапора ДніпраНазад Під Ізюмом знайшли масове поховання закатованих окупантами українських родин Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Через обстріли Нікополя пошкоджено 11 будинків, ліцей, дитсадок та кілька підприємств 16.09.2022 17:16 Новини Новини України Під Ізюмом знайшли масове поховання закатованих окупантами українських родин 16.09.2022 16:35 Mіські новини Новини 300 прапорців для ЗСУ з найбільшого прапора Дніпра 16.09.2022 15:11 Mіські новини Новини Мавпяча віспа в Україні: симптоми, шляхи поширення, профілактика захворення 16.09.2022 14:03 Mіські новини Новини Поранено жінку, пошкоджені будинки, ліцей, садочок, підприємства: 6 нічних атак на Дніпропетровщині 16.09.2022 10:03 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 16.09.2022 16.09.2022 7:37