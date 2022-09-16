Збиті ракети поблизу Дніпра та руйнування у Кривому Розі: пообіді окупанти обстріляли область

Кривий Ріг знову під ворожим вогнем. Пообіді росіяни знову скерували свої ракети по гідротехнічній інфраструктурі. Також над Дніпропетровщиною ППО збило 3 ракети “Іскандер” та ворожий безпілотник

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