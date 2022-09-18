Троє постраждалих та кількадесят пошкоджених будинків: ворог тричі обстріляв Нікопольщину

Нікопольська та Марганецька громади потерпали і цієї ночі від окупанта. Бив ворог «Градами» та важкою артилерією. На Нікополь вночі російська армія випустила майже 30 снарядів. Обстріл поранив 49-річну жінку та двох чоловіків: 26 та 82 років.

Від влучання ворожих снарядів виникла пожежа на місцевому ринку. Пошкоджено кілька десятків багатоповерхівок та приватних будинків, господарські споруди, дитячий садок, магазини, адмінбудівлі, кілька автівок, газовід та електромережа. У Марганецькій громаді без постраждалих.