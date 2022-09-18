В ніч на 18 вересня окупанти обстріляли Нікополь з РСЗО та «Градів»

18.09.2022 9:50

В ніч на 18 вересня окупанти обстріляли Нікополь з РСЗО та «Градів». Звук вибухів, які чують нікопольці

ОНОВЛЕНО 8:25

Двадцять снарядів «Граду» та ще майже десяток пострілів зі ствольної артилерії. Ворог вночі безжально гатив по Нікополю. Троє людей постраждало – 82 та 26-річні чоловіки та 49-річна жінка. Їх ушпиталено з уламковими пораненнями ніг.

Через обстріли на території ринку сталася пожежа (горіло три кіоски), яку вже приборкали. Пошкоджено будівлю райдержадміністрації, шиномонтаж, кілька магазинів, перукарню та дитячий садок. Також – 25 багатоповерхівок, 5 приватних житлових будинків, 3 лінії електропередач, газопровід та автівки.

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