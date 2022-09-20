Аграрний фронт: на Дніпропетровщині триває посівна

Важка техніка на полях Дніпропетровщини – за кермом не військові, а аграрії. Вони тримають свій фронт. У нашій області вже засіяли майже 200 гектарів озимих культур. Фермери визнають, що цього року вимушені зменшити площі посівів. Бо ціна на паливо росте, а стабільного ринку збуту врожаю немає

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