Аграрний фронт: на Дніпропетровщині триває посівна

20.09.2022 13:08

Важка техніка на полях Дніпропетровщини – за кермом не військові, а аграрії. Вони тримають свій фронт. У нашій області вже засіяли майже 200 гектарів озимих культур. Фермери визнають, що цього року вимушені зменшити площі посівів. Бо ціна на паливо росте, а стабільного ринку збуту врожаю немає

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