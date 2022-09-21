Зустрічають холоди без вікон: у Дніпрі постраждалі від ударів будинки досі не відремонтовані

Зустрічають холоди без вікон у квартирах! У Дніпрі будинки, пошкоджені внаслідок ракетної атаки ще 15-го липня, залишаються невідремонтованими. У понад двох десятках квартирах вже два місяці як буквально немає вікон. В мерії кажуть — будинок вони не обслуговують, відповідно і допомогти не можуть. Обслуговуюча компанія також відхрещується, мовляв, такі види робіт в них не передбачені. То що робити мешканцям?

Продовжити читання