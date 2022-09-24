Двоє постраждалих та понад 2000 сімей марганчан без світла: окупанти гатили по Нікопольському району
24.09.2022 12:36
В ніч на 24 вересня російська армія з “Градів” та “Ураганів” обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини. Внаслідок атаки поранені двоє людей – 51-річна жінка та 49-річний чоловік. Обоє у лікарні. Є руйнування житлових будинків і господарських споруд
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