Маріуполь — це Україна! У Дніпрі відбувся захід проти псевдореферендуму

24.09.2022 16:28

Маріуполь — це Україна! У Дніпрі відбувся мирний захід проти російського псевдореферендуму. Жителі тимчасово окупованого міста, які вимушено евакуювались до Дніпра, зібралися аби донести ворогу і всьому світу, що Маріуполь був і залишається українським

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