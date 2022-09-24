Маріуполь — це Україна! У Дніпрі відбувся захід проти псевдореферендуму

Маріуполь — це Україна! У Дніпрі відбувся мирний захід проти російського псевдореферендуму. Жителі тимчасово окупованого міста, які вимушено евакуювались до Дніпра, зібралися аби донести ворогу і всьому світу, що Маріуполь був і залишається українським

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