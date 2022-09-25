П’ять разів за ніч ворог атакував Нікопольській район: без світла майже 6500 родин

По Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах випустили понад 170 снарядів по мирним мешканцям.

У Нікополі понівечено 3 житлові будинки, 2 споруди, газогін та електропідстанція. Без світла лишились понад 3200 родин. У Червоногригорівській громаді відключені від електромережі понад 250 помешкань та пошкоджено з два десятки будинків та господарчих споруд, дитячий садок, амбулаторію, аптеку, стадіон, 3 автівки, зупинку громадського транспорту, клуб, магазини та газогін.