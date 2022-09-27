Ворог випустив по Нікопольському району за ніч майже 90 снарядів

27.09.2022 10:24

російські окупаційні війська всю ніч били з реактивних систем залпового вогню та важкою артилерією по 3 громадах Нікопольського району.

У Нікополі понівечено 15 житлових будинків, 6 господарчих споруд, кілька автівок. У Марганецькій громад знищено будинок та ще 10 пошкоджено. Понівечили кілька госпорадчих споруд, авто, місцеву зону відпочинку, дитячо-юнацьку спортивну школу, газопровід, електромережу. У Червоногригорівській громаді минулося без загиблих та постраждалих.

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