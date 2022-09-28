Через ворожі обстріли у Нікопольському районі пошкоджені ліцей та житлові будинки

28.09.2022 10:28

Вночі ворог цілив по Нікопольському району – Нікополю та Марганецькій громаді. У Нікополі сталися дві пожежі у приватних будинках. Понівечені ліцей, 1 п’ятиповерхівка та 12 приватних домівок людей. 7 господарчих споруд пошкоджені, 1 – зруйнована.

У Марганецькій громаді наслідки обстрілу ще уточнюються. Всюди обійшлося без постраждалих. Напередодні ввечері українські військові збили над Криворізьким районом ворожу ракету Х-59.

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