Через ворожі обстріли у Нікопольському районі пошкоджені ліцей та житлові будинки

Вночі ворог цілив по Нікопольському району – Нікополю та Марганецькій громаді. У Нікополі сталися дві пожежі у приватних будинках. Понівечені ліцей, 1 п’ятиповерхівка та 12 приватних домівок людей. 7 господарчих споруд пошкоджені, 1 – зруйнована.

У Марганецькій громаді наслідки обстрілу ще уточнюються. Всюди обійшлося без постраждалих. Напередодні ввечері українські військові збили над Криворізьким районом ворожу ракету Х-59.