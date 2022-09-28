ЕКСКЛЮЗИВ. Поліція у Дніпрі виявила дитину без нагляду матері: коментар поліції

28.09.2022 14:36

Поліцейські Дніпра склали адміністративний протокол за неналежне виконання батьківських обов’язків відносно матері 8-місячної дівчинки. 27 вересня близько 23.30 до поліції надійшло повідомлення про, те що по вулиці Калинова в Амур-Нижньодніпровському районі виявлено у дитячому візочку маленьку дівчинку без нагляду матері. Дитину з місця госпіталізували до міської лікарні.

Працівники ювенальної превенції міста встановили матір дитини та склали відносно неї адміністративний протокол. Наразі дівчинка під наглядом лікарів. Ситуацію прокоментувала старша інспекторка сектору ювенальної превенціі дніпропетровського районного управління поліції Інна Дудка

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