НАЖИВО. Ракетна атака по Дніпру в ніч на 30 вересня

30.09.2022 10:20

У четвер, 29 вересня, у Дніпрі було чутно вибухи близько 22:30. Один з прильотів прийшовся на середмістя Дніпра. Понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі

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