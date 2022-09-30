НАЖИВО. Ракетна атака по Дніпру в ніч на 30 вересня

У четвер, 29 вересня, у Дніпрі було чутно вибухи близько 22:30. Один з прильотів прийшовся на середмістя Дніпра. Понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі

Продовжити читання