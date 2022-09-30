Через нічну атаку на Дніпропетровщину загинула людина, ще 5 – поранені

Вночі ворог знову вгатив ракетами по Дніпру – поцілив «Іскандерами» по житловому кварталу і транспортному підприємству. З «Градів» та ствольної артилерії російська окупаційна армія обстріляла Нікопольський район.

У Дніпрі через «приліт» загинув 60-річний чоловік. Троє людей ушпиталили, вони у стані середньої тяжкості. Ще двоє – лікуються вдома. Ворожа ракета знищила транспортне підприємство.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено промислові об’єкти, з десяток приватних житлових будинків, кілька господарчих споруд та авто. Понівечені приватні домівки й у Нікополі. Люди цілі. Вже вранці ворог атакував Зеленодольську громаду Криворізького району. Там є руйнування житла. Минулося без постраждалих.