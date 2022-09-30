Mіські новини Новини Ракетний удар по Дніпру: поблизу прильотів у багатьох будинках вибиті вікна 30.09.2022 12:04 Ракетний удар по Дніпру 29 вересня: поблизу прильотів у багатьох будинках вибиті вікна Продовжити читання Уперед Через нічну атаку на Дніпропетровщину загинула людина, ще 5 – пораненіНазад ДСНС показало ліквідацію пожежі на автопідприємстві після ракетної атаки Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ДСНС показало ліквідацію пожежі на автопідприємстві після ракетної атаки 30.09.2022 12:35 Mіські новини Новини Через нічну атаку на Дніпропетровщину загинула людина, ще 5 – поранені 30.09.2022 10:35 Mіські новини Новини НАЖИВО. Ракетна атака по Дніпру в ніч на 30 вересня 30.09.2022 10:20 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 30.09.2022 30.09.2022 8:50 Mіські новини Новини Ракетна атака по Дніпру: на місці прильоту пожежа 30.09.2022 0:13 Новини Новини України У Дніпрі знову лунають вибухи: що відомо 30.09.2022 0:11