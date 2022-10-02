Ворог цілив по Нікопольському та Криворізькому районах: пошкоджені житло та ліцей

02.10.2022 11:38

Вночі ворог поцілив по Нікопольському та Криворізькому районах. Бив з «Градів», «Ураганів», важкої артилерії, атакував дроном-камікадзе. У Нікополі пошкоджено 4 будинки та стільки ж господарських споруд, автомобіль, лінії електропередач. Без світла лишилися 450 родин.

Обстріляв агресор і Червоногригорівську громаду. Кривий Ріг російська окупаційна армія атакувала дроном-камікадзе. Поцілила в ліцей. Там зруйновані два поверхи. Усюди минулося без загиблих та постраждалих.

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