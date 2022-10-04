Намалювати «Український борщ» та «Оладки з варенням» зможе кожен охочий

04.10.2022 18:44

«Український борщ» та «Оладки з варенням» зможе відтепер намалювати кожен охочий. Нові сюжети з зображенням страв Євгена Клопотенка випустив дніпровський виробник картин за номерами “Ідейка”. А в додатку пакування сюжетів є смачний рецепт приготування цієї страви від відомого шеф-кухара

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