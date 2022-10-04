У Кам’янському оновлена школа святкує сімдесятирічний ювілей

04.10.2022 16:50

У Кам’янському оновлена школа №9 святкує сімдесятирічний ювілей. Попри війну навчальний заклад продовжує працювати і навчати дітей

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