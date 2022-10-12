Важко поранено 3 людей: окупанти всю ніч тероризували Нікопольський район

12.10.2022 10:27

Всю ніч російські окупаційні війська гатили з «Градів» та важкої артилерії. Лише по Нікополю випустили понад 100 снарядів. Важко поранили 6-річну дівчинку та її 33-річну маму. Дівчинка лишилася без ніг. Родина ушпиталена. Рятувальники дістали з-під завалів 42-річну мешканку Нікополя. Вона також у важкому стані у лікарні.

У місті понівечено понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, 2 дитсадки, школа, 2 підприємства, 3 магазини, кафе, офіс благодійного фонду, газопроводи та електромережа. У Марганецькій та Мирівській громаді масштаби руйнувань уточнюються

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 12.10.2022

12.10.2022 8:06

По всій Україні доволі швидко й ефективно відбуваються відновлювальні роботи – звернення Президента Володимира Зеленського

11.10.2022 21:38

У Дніпрі за ніч відновили рух на пошкодженій ракетною атакою дорозі

11.10.2022 19:05

12 ракет по Запоріжжю випустили окупанти, 20 з 28 крилатих ракет та 13 дронів збито ППО

11.10.2022 16:50

Зруйновано школу, будинки, пошкоджено електропостачання: ворог гатив по 3 районам Дніпропетровщини

11.10.2022 16:00

Фонд Марії Пінчук “За дітей” доставив промисловий водонагрівач для захисників

11.10.2022 15:33
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com