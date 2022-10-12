Важко поранено 3 людей: окупанти всю ніч тероризували Нікопольський район

Всю ніч російські окупаційні війська гатили з «Градів» та важкої артилерії. Лише по Нікополю випустили понад 100 снарядів. Важко поранили 6-річну дівчинку та її 33-річну маму. Дівчинка лишилася без ніг. Родина ушпиталена. Рятувальники дістали з-під завалів 42-річну мешканку Нікополя. Вона також у важкому стані у лікарні.

У місті понівечено понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, 2 дитсадки, школа, 2 підприємства, 3 магазини, кафе, офіс благодійного фонду, газопроводи та електромережа. У Марганецькій та Мирівській громаді масштаби руйнувань уточнюються