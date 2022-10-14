Поранено чоловіка внаслідок ворожих обстрілів: окупанти гатять по громадам Дніпропетровщини

14.10.2022 16:14

росіяни продовжують терор мирного населення Дніпропетровщини. Усю ніч ворог гатив із різної зброї. Зачепило одразу два райони області. На щастя, обійшлося без жертв

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