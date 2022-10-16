Поранено чоловіка, пошкоджені багатоповерхівки: росіяни всю ніч гатили по Нікополю
16.10.2022 13:10
Окупанти в ніч на 16 жовтня били з «Градів» та важкої артилерії по Нікопольській та Марганецькій громадах. У Нікополі поранений 47-річний чоловік. У місті понівечені будинки, підприємство, автівки. Понад 1 500 родин лишилися без світла. У Марганецькій громаді минулося без постраждалих
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