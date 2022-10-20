Окупанти вкотре поцілили по промислових об’єктах у Кривому Розі
20.10.2022 17:10
Ракетні удари по критичній інфрастркутурі Дніпропетровщини продовжуються. Вночі окупанти поцілили по енергетичному та промисловому об’єктах у Кривому Розі. Відомо, про значні руйнування. Всі служби зараз ліквідовують наслідки
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