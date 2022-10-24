Дніпровський стронгмен встановив подвійний рекорд Гіннеса на підтримку ЗСУ

24.10.2022 16:55

Тягнув шиєю вагон метро у 32,5 тони! Дніпровський спортсмен Дмитро Грунський встановив подвійний рекорд Гіннеса на підтримку ЗСУ! Надлюдську силу стронгмена бачили і наші журналісти

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