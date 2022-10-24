Mіські новини Новини Дніпровський стронгмен встановив подвійний рекорд Гіннеса на підтримку ЗСУ 24.10.2022 16:55 Тягнув шиєю вагон метро у 32,5 тони! Дніпровський спортсмен Дмитро Грунський встановив подвійний рекорд Гіннеса на підтримку ЗСУ! Надлюдську силу стронгмена бачили і наші журналісти Продовжити читання Уперед Затишок та економія: як обрати свічки, аби заощадити електроенергію? Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Затишок та економія: як обрати свічки, аби заощадити електроенергію? 24.10.2022 16:27 Новини Новини України 8 місяців повномасштабного вторгнення російської армії – жодного успіху окупанти не мають 24.10.2022 16:25 Новини Новини України 4 місяці обстрілів: як живе Нікополь під постійним терором росіян 24.10.2022 14:10 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 24.10.2022 24.10.2022 7:29 Новини Новини України Росія приносить смерть і деградацію, Україна – це завжди про відновлення – звернення Президента Володимира Зеленського 23.10.2022 21:07 Mіські новини Новини Шестеро мешканців отримали поранення: окупанти обстріляли вночі та вранці Нікополь 23.10.2022 18:24