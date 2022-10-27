Екологічний злочин! На зруйнованій росіянами нафтобазі у Кривому Розі фіксують шкоду довкіллю
27.10.2022 17:10
Збирати докази незаконних дій рф та досліджувати місця прильотів продовжує Держекоінспекція. Задля виплат репарацій створили реєстр збитків. Фахівці перевірили й нафтобазу у Кривому Розі, яка потрапила під ворожий вогонь на початку вересня
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