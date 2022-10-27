Екологічний злочин! На зруйнованій росіянами нафтобазі у Кривому Розі фіксують шкоду довкіллю

27.10.2022 17:10

Збирати докази незаконних дій рф та досліджувати місця прильотів продовжує Держекоінспекція. Задля виплат репарацій створили реєстр збитків. Фахівці перевірили й нафтобазу у Кривому Розі, яка потрапила під ворожий вогонь на початку вересня

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Нові тактичні ядерні бомби в Європі та запеклі бої за Бахмут. 245 доба на фронті

27.10.2022 16:59

У Дніпрі відкрився унікальний центр хірургії хребта для дорослих та дітей

27.10.2022 16:06

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 27.10.2022

27.10.2022 8:53

Україні потрібна перемога над Росією, зокрема і в енергетиці – звернення Президента Володимира Зеленського

26.10.2022 22:46

У Дніпрі відкривається сучасний центрів реабілітації тяжкопоранених військових

26.10.2022 20:20

Кам’янське готове до опалювального сезону на 100%

26.10.2022 19:20
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com