Пораненого в Бахмуті собаку з контузією врятували дніпровські ветеринари
27.10.2022 18:15
У Бахмуті під час артобстрілу окупантами наші бійці знайшли пораненого собаку з контузією. Тварину предали волонтерам, а ті забрали його в Дніпро. Пес на призвісько Бахмут вже пройшов перший етап лікування і в нашому місті йому знайшли нових господарів
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності . ПогоджуюсьПолітика конфіденційності