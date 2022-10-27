Пораненого в Бахмуті собаку з контузією врятували дніпровські ветеринари

27.10.2022 18:15

У Бахмуті під час артобстрілу окупантами наші бійці знайшли пораненого собаку з контузією. Тварину предали волонтерам, а ті забрали його в Дніпро. Пес на призвісько Бахмут вже пройшов перший етап лікування і в нашому місті йому знайшли нових господарів

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