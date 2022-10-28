Для дітей переселенців влаштували свято в одному з ТРЦ Дніпра

28.10.2022 16:50

Свято “Козацькі розваги” для дітей переселенців влаштували в одному з розважальних центрів Дніпра. Дівчатка й хлопчики віком від 4 до 8 років – разом із професійними артистами співали пісень, вчились запускати поштових голубів та разом розмалювали велике патріотичне полотно

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