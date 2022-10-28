Мешканці звільненої Любимівки розповіли про життя в окупації

Катівні у школі, зруйновані будинки, пограбовані люди. Мешканці Любимівки розповіли про життя в окупації. На Херсонському напрямку українські військові успішно звільняють від ворога населені пункти. Одне з таких селище Любимівка. Про життя людей в окупації – дивіться в сюжеті

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