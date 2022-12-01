Хлопчик з Нікополя збирає кошти на ЗСУ, миючі автівки

01.12.2022 15:09

Миє фари автівок та збирає кошти на ЗСУ. Одинадцятирічний Вітя з Нікополя вже 5 місяців працює волонтером. Попри обстріли, хлопець не виїжджає з міста та робить все, аби наблизити перемогу

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