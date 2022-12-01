Mіські новини Новини Хлопчик з Нікополя збирає кошти на ЗСУ, миючі автівки 01.12.2022 15:09 Миє фари автівок та збирає кошти на ЗСУ. Одинадцятирічний Вітя з Нікополя вже 5 місяців працює волонтером. Попри обстріли, хлопець не виїжджає з міста та робить все, аби наблизити перемогу Продовжити читання Уперед ХАЙП НА ВІЙНІ! Прогнози тарологів та магів заполонили соцмережіНазад На Херсонщині окупанти обстріляли житловий квартал: є загиблі. 281 доба на фронті Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Руйнування на Нікопольщині: окупанти 8 разів обстріляли громади району 01.12.2022 17:27 Новини Новини України На Херсонщині окупанти обстріляли житловий квартал: є загиблі. 281 доба на фронті 01.12.2022 16:54 Mіські новини Новини ХАЙП НА ВІЙНІ! Прогнози тарологів та магів заполонили соцмережі 01.12.2022 12:06 Mіські новини Новини Новини України Інтригують та намагаються викликати співчуття, але майже немає мови ворожнечі: як про війну писали топові інтернет-медіа Дніпра 01.12.2022 10:59 Mіські новини Новини Під нічні ворожі обстріли потрапили дві громади Нікопольського району: є руйнування 01.12.2022 10:58 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 01.12.2022 01.12.2022 8:35