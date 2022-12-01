На Херсонщині окупанти обстріляли житловий квартал: є загиблі. 281 доба на фронті

01.12.2022 16:54

Понад 40 авіаційних та майже 30 ударів з артилерії завдали окупанти по території України протягом доби. Під вогнем, зокрема, опинилась Херсонщина. Вночі окупанти обстріляли там житловий квартал. Зайнялась багатоповерхівка. На жаль, є загиблі. Водночас наші військові дають росіянам гідну відсіч і відбивають численні атаки. Крім того, Сили авіації 17 разів вдарили по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Більш детально про ситуацію в Україні – в нашому традиційному огляді

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