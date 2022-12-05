РАКЕТИ ПО КРИВОМУ РОГУ та обстріли Нікопольщини: є загиблі та поранені

05.12.2022 17:12

Ракети по Кривому Рогу. Пообіді під час масштабної повітряної тривоги росіяни атакували місто. Є руйнування в енергетичній інфраструктурі. Можливі масштабні відключення. А протягом доби на Дніпрпоетровщині окупанти вбили двох людей. 23-річного парубка в Нікопольському районі та працівника промислового підприємства у Кривому Розі. Є також і поранені. По мирному населенню та інфраструктурі гатили ракетами та важкою артилерією. Є чималі руйнування

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