У Дніпрі під час пожежі загинуло 2 особи та 19 осіб врятовано

Пожежа виникла вранці 5 грудня у квартирі дев’ятиповерхового житлового будинку на Донецькому шосе Дніпра. В квартирі, де сталася пожежа співробітники Служби порятунку виявили двох чоловіків без ознак життя.

Також, внаслідок пожежі постраждала жінка з верхнього поверху, госпіталізована працівниками екстреної медичної допомоги до медичної установи з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння. Вогнем знищено домашнє майно, меблі та техніку. Пожежу ліквідовано за 2 години