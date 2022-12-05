У Дніпрі під час пожежі загинуло 2 особи та 19 осіб врятовано

05.12.2022 13:49

Пожежа виникла вранці 5 грудня у квартирі дев’ятиповерхового житлового будинку на Донецькому шосе Дніпра. В квартирі, де сталася пожежа співробітники Служби порятунку виявили двох чоловіків без ознак життя.

Також, внаслідок пожежі постраждала жінка з верхнього поверху, госпіталізована працівниками екстреної медичної допомоги до медичної установи з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння. Вогнем знищено домашнє майно, меблі та техніку. Пожежу ліквідовано за 2 години

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