Успішне знищення ворожих дронів та обстріли окупантів по всій лінії зіткнення. 287 доба на фронті

За минулу добу окупанти обстріляли 16 населенних пунктів у Донецькій області. А на Харківщіні через росіян загинула жінка. Також поранення отримав чоловік, він госпіталізований у важкому стані. Тим часом росія добивається мирного договору, аби виграти час і знову піти в наступ навесні. Така думка генсека НАТО. Замороження війни дозволить окупантам перегрупуватися та відновити сили. Про нові грані жорсткокості окупантів – далі у нашому сюжеті

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