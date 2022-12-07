Росія відповідатиме за всі вкрадені активи Української держави та компаній – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні був довгий і важкий день.

Херсонщина – четверо поліцейських загинули під час стабілізаційних заходів… Російські міни.

Серед загиблих – начальник поліції Черкаської області Михайло Куратченко, він допомагав колегам на півдні. Вибухотехнік Ігор Мельник. Кінолог Сергій Ненада. Помічник чергового Уманського райуправління поліції Вадим Періжок. Життя ще чотирьох поліцейських зараз рятують лікарі.

Сили поліції разом з усіма силами оборони нашої держави зараз на передовій. І разом з усіма захищають українців, разом з усіма зазнають втрат… Мої співчуття.

Донеччина – сьогодні ж російська армія завдала удару по Кураховому, дуже жорстокого, абсолютно прорахованого. Саме по мирних людях. По звичайних людях. По ринку, елеватору, заправці, автостанції, по житловому будинку. У переліку загиблих станом на зараз – десять людей, багато поранених.

Мої співчуття рідним і близьким… Вічна памʼять усім жертвам російського терору!

Провів сьогодні засідання Ставки. Доповіді командувачів, розбір ситуації на конкретних напрямках.

Передусім щодо Донецької області, районів Бахмута та інших найгарячіших точок. Там дуже жорстке протистояння, кожен метр має значення.

Я дякую всім нашим хлопцям, які знищують ворога саме там щодня, щоночі, щогодини.

Звичайно, на Ставці приділили належну увагу Луганщині, Харківщині, були доповіді по ситуації загалом і на кордонах.

Енергетика – це постійний наш пункт порядку денного і на Ставці, і на урядовому рівні.

Провів ще нараду щодо стабілізації енергосистеми й захисту наших електростанцій.

Постійно збільшуємо генерацію та постачання електрики – майже щодня додаємо ще обсягу. Але варто не забувати – і не забувати всім, – що відновити 100% енергосистеми, якою вона була до початку російського енерготерору, зараз неможливо. Потрібен час. Саме тому в більшості міст і районів зберігаються графіки відключень.

Станом на цей вечір найбільше відключень у Києві та області, на Львівщині, в Житомирській області, на Хмельниччині, Полтавщині, Вінниччині та в Закарпатті. І я дякую всім нашим енергетикам, ремонтникам, бізнесу, працівникам комунальних підприємств і місцевій владі, які роблять усе можливе, щоб полегшити становище для людей.

До речі, сьогодні відзначається День місцевого самоврядування. Це свято всіх, хто працює з людьми безпосередньо і від кого залежить майже все в громадах.

Як і в будь-якій владі, у місцевому самоврядуванні є різні люди, різних особистих якостей і поглядів. І сьогодні я дякую всім тим із цих людей, хто на своєму рівні справді захищає свої громади. Кому можуть довіритись і до кого приходять по допомогу. Хто справді опікується обороною – у межах своєї відповідальності – і хто готує все, щоб його чи її громада могла легше пройти цю зиму.

Я дякую і вітаю з вашим професійним днем.

Маємо сьогодні дуже важливий результат у Франції. Верховний суд Франції залишив у силі рішення про стягнення на користь українського Ощадбанку з держави-агресора. Сума з нарахованими відсотками – майже 1,5 мільярда доларів.

Цей судовий процес тягнувся ще з 2015 року. Понад шість років боротьби, десятки тисяч сторінок юридичних документів, багато надій і не менше скепсису, який дехто висловлював… Але є ця перемога для України. Росія відповідатиме за всі вкрадені активи Української держави та компаній.

Це перша перемога державної компанії в судах проти Росії щодо захопленого в Криму, і я дякую кожному й кожній, хто забезпечив цей результат.

Сьогодні ж представники Офісу та уряду взяли участь у конференції в Америці – конференції, яка присвячена створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Зараз теж іще не всі у світі погоджуються, що цей трибунал спрацює. Але хай там що кажуть – ми будемо робити своє й обовʼязково добʼємося результату для України та українців.

Уже готуємось і до подій другої половини тижня – у міжнародній площині. Будуть важливі рішення для нашого захисту. Робимо все, щоб вони були сильнішими.

Дякую всім партнерам нашої держави!

Слава всім, хто працює заради перемоги!

Слава кожному нашому воїну – усім, хто здобуває для України життя!

Слава Україні!